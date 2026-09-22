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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghaafir (Al-Mu'min) Ayah 29
Ghaafir (Al-Mu'min)
29
40:29
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد ٢٩
يَـٰقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَـٰهِرِينَ فِى ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنۢ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٢٩
يَٰقَوۡمِ
ﲎ
لَكُمُ
ﲏ
ٱلۡمُلۡكُ
ﲐ
ٱلۡيَوۡمَ
ﲑ
ظَٰهِرِينَ
ﲒ
فِي
ﲓ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲔ
فَمَن
ﲕ
يَنصُرُنَا
ﲖ
مِنۢ
ﲗ
بَأۡسِ
ﲘ
ٱللَّهِ
ﲙ
إِن
ﲚ
جَآءَنَاۚ
ﲛﲜ
قَالَ
ﲝ
فِرۡعَوۡنُ
ﲞ
مَآ
ﲟ
أُرِيكُمۡ
ﲠ
إِلَّا
ﲡ
مَآ
ﲢ
أَرَىٰ
ﲣ
وَمَآ
ﲤ
أَهۡدِيكُمۡ
ﲥ
إِلَّا
ﲦ
سَبِيلَ
ﲧ
ٱلرَّشَادِ
ﲨ
٢٩
ﲩ
"Wahai kaumku! Pada hari ini kepunyaan kamulah kuasa memerintah dengan bermaharajalela di muka bumi (Mesir dan sekitarnya; tetapi kiranya keadaan bertukar) maka siapakah yang akan membela kita dari azab Allah kalau azab itu datang menimpa kita?" Firaun berkata: " Aku tidak mengesyorkan kepada kamu melainkan dengan apa yang aku pandang (elok dijalankan), dan aku tidak menunjukkan kepada kamu melainkan jalan yang benar".
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