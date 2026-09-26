Al-Sa'di Tafsir: Fussilat Ayah 5

Когда неверующим разъясняют Писание, они отворачиваются от него и не могут извлечь из него той великой пользы, которую оно несет людям, потому что для них закрыты двери, ведущие на прямой путь. Они говорят: «Наши сердца окутаны покрывалом, и мы не слышим твоих слов и не видим тебя». Тем самым неверующие хотят показать свою ненависть и отвращение к Писанию и истинной вере и свое удовлетворение тем, во что они верили прежде. Поэтому они говорят: «Верши свое дело, а мы будем вершить наши дела. Ты доволен своей религией, а мы довольны своей». Это - величайший просчет: они отказались от прямого пути ради заблуждения, от веры ради неверия и купили тленные мирские утехи за вечное блаженство.