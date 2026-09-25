Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 25
Fussilat
25
41:25
۞ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين ٢٥
۞ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوا۟ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِىٓ أُمَمٍۢ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ خَـٰسِرِينَ ٢٥
۞ وَقَيَّضۡنَا
ﲂ ﲃ
لَهُمۡ
ﲄ
قُرَنَآءَ
ﲅ
فَزَيَّنُواْ
ﲆ
لَهُم
ﲇ
مَّا
ﲈ
بَيۡنَ
ﲉ
أَيۡدِيهِمۡ
ﲊ
وَمَا
ﲋ
خَلۡفَهُمۡ
ﲌ
وَحَقَّ
ﲍ
عَلَيۡهِمُ
ﲎ
ٱلۡقَوۡلُ
ﲏ
فِيٓ
ﲐ
أُمَمٖ
ﲑ
قَدۡ
ﲒ
خَلَتۡ
ﲓ
مِن
ﲔ
قَبۡلِهِم
ﲕ
مِّنَ
ﲖ
ٱلۡجِنِّ
ﲗ
وَٱلۡإِنسِۖ
ﲘﲙ
إِنَّهُمۡ
ﲚ
كَانُواْ
ﲛ
خَٰسِرِينَ
ﲜ
٢٥
ﲝ
Dan Kami adakan untuk mereka teman-teman rapat (dari jin dan manusia), lalu teman-teman itu memperhiaskan kepada mereka (fahaman-fahaman sesat) mengenai perkara-perkara dunia yang ada di hadapan mereka, serta perkara-perkara akhirat yang ada di belakang mereka; dan (dengan sebab itu) tetaplah hukuman (azab) atas mereka bersama-sama dengan umat umat (yang sesat) dari jin dan manusia yang terdahulu daripada mereka. Sesungguhnya mereka semuanya adalah golongan yang rugi (bawaan hidupnya).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.