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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 21
Fussilat
21
41:21
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون ٢١
وَقَالُوا۟ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوٓا۟ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍۢ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢١
وَقَالُواْ
ﱁ
لِجُلُودِهِمۡ
ﱂ
لِمَ
ﱃ
شَهِدتُّمۡ
ﱄ
عَلَيۡنَاۖ
ﱅﱆ
قَالُوٓاْ
ﱇ
أَنطَقَنَا
ﱈ
ٱللَّهُ
ﱉ
ٱلَّذِيٓ
ﱊ
أَنطَقَ
ﱋ
كُلَّ
ﱌ
شَيۡءٖۚ
ﱍﱎ
وَهُوَ
ﱏ
خَلَقَكُمۡ
ﱐ
أَوَّلَ
ﱑ
مَرَّةٖ
ﱒ
وَإِلَيۡهِ
ﱓ
تُرۡجَعُونَ
ﱔ
٢١
ﱕ
Dan (setelah berlaku yang demikian), berkatalah mereka kepada kulit-kulit badan mereka: "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit-kulit badan mereka menjawab: "Allah yang berkuasa menjadikan tiap-tiap sesuatu pandai berkata-kata - telah menjadikan kami dapat berkata-kata; dan Dia lah yang menciptakan kamu pada mulanya, dan kepadaNyalah kamu dikembalikan (untuk menerima balasan).
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