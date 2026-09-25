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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 16
Fussilat
16
41:16
فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة اخزى وهم لا ينصرون ١٦
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًۭا صَرْصَرًۭا فِىٓ أَيَّامٍۢ نَّحِسَاتٍۢ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ١٦
فَأَرۡسَلۡنَا
ﲖ
عَلَيۡهِمۡ
ﲗ
رِيحٗا
ﲘ
صَرۡصَرٗا
ﲙ
فِيٓ
ﲚ
أَيَّامٖ
ﲛ
نَّحِسَاتٖ
ﲜ
لِّنُذِيقَهُمۡ
ﲝ
عَذَابَ
ﲞ
ٱلۡخِزۡيِ
ﲟ
فِي
ﲠ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﲡ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﲢﲣ
وَلَعَذَابُ
ﲤ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲥ
أَخۡزَىٰۖ
ﲦﲧ
وَهُمۡ
ﲨ
لَا
ﲩ
يُنصَرُونَ
ﲪ
١٦
ﲫ
Lalu Kami hantarkan kepada mereka angin ribut yang kencang dalam beberapa hari yang nahas malang, kerana Kami hendak merasakan mereka azab seksa yang menghina dalam kehidupan dunia; dan sesungguhnya azab seksa hari akhirat lebih besar kehinaannya; sedang mereka tidak diberikan pertolongan (menghindarkan azab itu).
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