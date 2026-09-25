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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 14
Fussilat
14
41:14
اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملايكة فانا بما ارسلتم به كافرون ١٤
إِذْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ قَالُوا۟ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَـٰٓئِكَةًۭ فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَـٰفِرُونَ ١٤
إِذۡ
ﱡ
جَآءَتۡهُمُ
ﱢ
ٱلرُّسُلُ
ﱣ
مِنۢ
ﱤ
بَيۡنِ
ﱥ
أَيۡدِيهِمۡ
ﱦ
وَمِنۡ
ﱧ
خَلۡفِهِمۡ
ﱨ
أَلَّا
ﱩ
تَعۡبُدُوٓاْ
ﱪ
إِلَّا
ﱫ
ٱللَّهَۖ
ﱬﱭ
قَالُواْ
ﱮ
لَوۡ
ﱯ
شَآءَ
ﱰ
رَبُّنَا
ﱱ
لَأَنزَلَ
ﱲ
مَلَٰٓئِكَةٗ
ﱳ
فَإِنَّا
ﱴ
بِمَآ
ﱵ
أُرۡسِلۡتُم
ﱶ
بِهِۦ
ﱷ
كَٰفِرُونَ
ﱸ
١٤
ﱹ
(Mereka ditimpa azab itu) kerana semasa mereka didatangi Rasul-rasul (memberikan berbagai penjelasan) mengenai keadaan hidup mereka di dunia dan di akhirat (sambil melarang mereka): "Janganlah kamu menyembah melainkan Allah", mereka menjawab: "Jika Tuhan kami hendak (mengutus Rasul-rasul) tentulah Ia akan menurunkan malaikat; oleh itu sesungguhnya kami kufur ingkar akan apa yang (kamu katakan): kamu diutus membawanya!"
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