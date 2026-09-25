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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 13
Fussilat
13
41:13
فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ١٣
فَإِنْ أَعْرَضُوا۟ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَـٰعِقَةًۭ مِّثْلَ صَـٰعِقَةِ عَادٍۢ وَثَمُودَ ١٣
فَإِنۡ
ﱗ
أَعۡرَضُواْ
ﱘ
فَقُلۡ
ﱙ
أَنذَرۡتُكُمۡ
ﱚ
صَٰعِقَةٗ
ﱛ
مِّثۡلَ
ﱜ
صَٰعِقَةِ
ﱝ
عَادٖ
ﱞ
وَثَمُودَ
ﱟ
١٣
ﱠ
Oleh itu, kalau mereka (yang musyrik) berpaling (daripada mengesakan Allah dan menurut jalan yang lurus), maka katakanlah (wahai Muhammad): "Aku memberi amaran kepada kamu dengan (azab yang dahsyat, iaitu) petir, seperti petir yang telah menyambar kaum Aad dan kaum Thamud!"
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Tafsir Fathul Majid
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