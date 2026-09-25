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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 11
Fussilat
11
41:11
ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ايتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طايعين ١١
ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌۭ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًۭا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ ١١
ثُمَّ
ﲰ
ٱسۡتَوَىٰٓ
ﲱ
إِلَى
ﲲ
ٱلسَّمَآءِ
ﲳ
وَهِيَ
ﲴ
دُخَانٞ
ﲵ
فَقَالَ
ﲶ
لَهَا
ﲷ
وَلِلۡأَرۡضِ
ﲸ
ٱئۡتِيَا
ﲹ
طَوۡعًا
ﲺ
أَوۡ
ﲻ
كَرۡهٗا
ﲼ
قَالَتَآ
ﲽ
أَتَيۡنَا
ﲾ
طَآئِعِينَ
ﲿ
١١
ﳀ
Kemudian Ia menunjukkan kehendakNya ke arah (bahan-bahan) langit sedang langit itu masih berupa asap; lalu Ia berfirman kepadanya dan kepada bumi: "Turutlah kamu berdua akan perintahKu, sama ada dengan sukarela atau dengan paksa!" Keduanya menjawab: "Kami berdua sedia menurut - patuh dengan sukarela"
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