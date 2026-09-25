Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 10
Fussilat
10
41:10
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسايلين ١٠
وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ مِن فَوْقِهَا وَبَـٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَٰتَهَا فِىٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍۢ سَوَآءًۭ لِّلسَّآئِلِينَ ١٠
وَجَعَلَ
ﲠ
فِيهَا
ﲡ
رَوَٰسِيَ
ﲢ
مِن
ﲣ
فَوۡقِهَا
ﲤ
وَبَٰرَكَ
ﲥ
فِيهَا
ﲦ
وَقَدَّرَ
ﲧ
فِيهَآ
ﲨ
أَقۡوَٰتَهَا
ﲩ
فِيٓ
ﲪ
أَرۡبَعَةِ
ﲫ
أَيَّامٖ
ﲬ
سَوَآءٗ
ﲭ
لِّلسَّآئِلِينَ
ﲮ
١٠
ﲯ
Dan Ia menjadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya (tersergam tinggi) di atasnya, serta Ia melimpahkan berkat padanya, dan Ia menentukan ada padaNya bahan-bahan keperluan hidup penduduknya, sekadar yang menyamai hajat yang diminta dan dikehendaki oleh keadaan mereka; (semuanya itu berlaku) dalam empat masa.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.