À propos de nous

Quran.com a été fondé en 1995. Le site Web vise à faciliter la lecture, l'étude et l'apprentissage du Coran pour tous. Le projet est open source et est construit comme une collaboration entre les membres de l'équipe principale et l'équipe Tarteel .

Crédits

Ce projet n'aurait pas été possible sans les nombreuses bibliothèques et projets open source que nous avons utilisés :