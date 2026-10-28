Al-Sa'di Tafsir: At-Tuur Ayah 4

Речь идет о храме, воздвигнутом на седьмом небе, к которому непрестанно совершают паломничество благородные ангелы. Ежедневно его посещают семьдесят тысяч ангелов и поклоняются там своему Господу. Ни один ангел, который однажды уже побывал в нем, не войдет в него снова вплоть до самого Судного дня. Некоторые толкователи говорили, что речь в этом аяте идет о Заповедной мечети в Мекке, в которой всегда много молящихся и паломников, которые совершают обход вокруг Каабы, молятся и поминают Аллаха. Именно этим святилищем поклялся Всевышний, когда сказал: «Клянусь смоковницей и оливой! Клянусь горой Синин (Синаем)! Клянусь этим безопасным городом (Меккой)!» (95:1–3). Священная Кааба - это лучшее из абсолютно всех строений на земле, и паломничество к ней является одним из важнейших столпов ислама. Кааба была воздвигнута пророками Ибрахимом и Исмаилом, и Аллах сделал ее местом, куда устремлены сердца правоверных и где люди находят покой и безопасность. Воистину, Кааба достойна того, чтобы Всевышний поклялся ею и тем самым еще раз подчеркнул ее святость и величие.