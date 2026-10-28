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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tuur Ayah 38
At-Tuur
38
52:38
ام لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين ٣٨
أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌۭ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَـٰنٍۢ مُّبِينٍ ٣٨
أَمۡ
ﱴ
لَهُمۡ
ﱵ
سُلَّمٞ
ﱶ
يَسۡتَمِعُونَ
ﱷ
فِيهِۖ
ﱸﱹ
فَلۡيَأۡتِ
ﱺ
مُسۡتَمِعُهُم
ﱻ
بِسُلۡطَٰنٖ
ﱼ
مُّبِينٍ
ﱽ
٣٨
ﱾ
Adakah mereka mempunyai tangga (untuk naik ke langit), yang dengannya mereka dapat mendengar (apa yang diperintahkan dan ditetapkan oleh Allah? Jika ada) maka biarlah orang mereka yang mendengar itu membawa sesuatu bukti yang menyatakan kebenarannya.
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