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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tuur Ayah 35
At-Tuur
35
52:35
ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ٣٥
أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَـٰلِقُونَ ٣٥
أَمۡ
ﱚ
خُلِقُواْ
ﱛ
مِنۡ
ﱜ
غَيۡرِ
ﱝ
شَيۡءٍ
ﱞ
أَمۡ
ﱟ
هُمُ
ﱠ
ٱلۡخَٰلِقُونَ
ﱡ
٣٥
ﱢ
(Mengapa mereka tidak beriman?) Adakah mereka telah tercipta dengan tiada yang menciptanya, atau adakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.