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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tuur Ayah 34
At-Tuur
34
52:34
فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين ٣٤
فَلْيَأْتُوا۟ بِحَدِيثٍۢ مِّثْلِهِۦٓ إِن كَانُوا۟ صَـٰدِقِينَ ٣٤
فَلۡيَأۡتُواْ
ﱓ
بِحَدِيثٖ
ﱔ
مِّثۡلِهِۦٓ
ﱕ
إِن
ﱖ
كَانُواْ
ﱗ
صَٰدِقِينَ
ﱘ
٣٤
ﱙ
(Kalau tidak) maka hendaklah mereka membuat dan mendatangkan kata-kata (yang fasih dan indah) seperti Al-Quran itu, jika betul mereka orang-orang yang benar dakwaannya.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.