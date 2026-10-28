Al-Sa'di Tafsir: At-Tuur Ayah 34

Аллах бросил вызов арабам, которые были красноречивыми ораторами и превосходными поэтами: сочините что-либо подобное Корану, а если вы не сделаете этого, то признайте свое заблуждение и не говорите, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, измыслил Коран. Но даже если люди и джинны объединятся для того, чтобы сочинить нечто подобное Корану, они все равно будут бессильны сделать это. А раз так, то все люди оказываются перед дилеммой: либо они должны уверовать в Коран и повиноваться его заповедям, либо они должны отвергнуть его и сознательно отдать предпочтение лжи и измышлениям.