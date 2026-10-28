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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tuur Ayah 31
At-Tuur
31
52:31
قل تربصوا فاني معكم من المتربصين ٣١
قُلْ تَرَبَّصُوا۟ فَإِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ٣١
قُلۡ
ﳓ
تَرَبَّصُواْ
ﳔ
فَإِنِّي
ﳕ
مَعَكُم
ﳖ
مِّنَ
ﳗ
ٱلۡمُتَرَبِّصِينَ
ﳘ
٣١
ﳙ
Katakanlah (wahai Muhammad): "Tunggulah kamu (akan apa yang kamu tuduh itu), maka sesungguhnya aku juga dari orang-orang yang menunggu bersama-sama kamu (akan apa yang dijanjikan oleh Allah Taala)".
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.