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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tuur Ayah 30
At-Tuur
30
52:30
ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ٣٠
أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌۭ نَّتَرَبَّصُ بِهِۦ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ٣٠
أَمۡ
ﳋ
يَقُولُونَ
ﳌ
شَاعِرٞ
ﳍ
نَّتَرَبَّصُ
ﳎ
بِهِۦ
ﳏ
رَيۡبَ
ﳐ
ٱلۡمَنُونِ
ﳑ
٣٠
ﳒ
(Mereka menuduh Nabi Muhammad dengan yang bukan-bukan), bahkan mereka mengatakan: "(Muhammad) itu seorang penyair yang kami tunggu-tunggu saat kebinasaannya".
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.