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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tuur Ayah 26
At-Tuur
26
52:26
قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين ٢٦
قَالُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٢٦
قَالُوٓاْ
ﲨ
إِنَّا
ﲩ
كُنَّا
ﲪ
قَبۡلُ
ﲫ
فِيٓ
ﲬ
أَهۡلِنَا
ﲭ
مُشۡفِقِينَ
ﲮ
٢٦
ﲯ
Mereka berkata: "Sesungguhnya kami dahulu, semasa berada dalam kalangan keluarga kami - selalu merasa cemas takut (daripada berlaku derhaka kepada Allah),
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