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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tuur Ayah 23
At-Tuur
23
52:23
يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تاثيم ٢٣
يَتَنَـٰزَعُونَ فِيهَا كَأْسًۭا لَّا لَغْوٌۭ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌۭ ٢٣
يَتَنَٰزَعُونَ
ﲐ
فِيهَا
ﲑ
كَأۡسٗا
ﲒ
لَّا
ﲓ
لَغۡوٞ
ﲔ
فِيهَا
ﲕ
وَلَا
ﲖ
تَأۡثِيمٞ
ﲗ
٢٣
ﲘ
Mereka di dalam Syurga itu (kerana melahirkan kemesraan antara satu dengan yang lain): berebut-rebut mengambil piala yang berisi arak yang tidak menyebabkan timbul (dari peminumnya) perkara yang sia-sia dan tidak pula menyebabkan (peminumnya menanggung) dosa.
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