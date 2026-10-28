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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tuur Ayah 21
At-Tuur
21
52:21
والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امري بما كسب رهين ٢١
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَـٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَـٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍۢ ۚ كُلُّ ٱمْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌۭ ٢١
وَٱلَّذِينَ
ﱵ
ءَامَنُواْ
ﱶ
وَٱتَّبَعَتۡهُمۡ
ﱷ
ذُرِّيَّتُهُم
ﱸ
بِإِيمَٰنٍ
ﱹ
أَلۡحَقۡنَا
ﱺ
بِهِمۡ
ﱻ
ذُرِّيَّتَهُمۡ
ﱼ
وَمَآ
ﱽ
أَلَتۡنَٰهُم
ﱾ
مِّنۡ
ﱿ
عَمَلِهِم
ﲀ
مِّن
ﲁ
شَيۡءٖۚ
ﲂﲃ
كُلُّ
ﲄ
ٱمۡرِيِٕۭ
ﲅ
بِمَا
ﲆ
كَسَبَ
ﲇ
رَهِينٞ
ﲈ
٢١
ﲉ
Dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, Kami hubungkan (himpunkan) zuriat keturunannya itu dengan mereka (di dalam Syurga); dan Kami (dengan itu) tidak mengurangi sedikitpun dari pahala amal-amal mereka; tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya.
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