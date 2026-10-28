Rebar Kurdish Tafsir Tafsir: At-Tuur Ayah 21

[ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ] وە ئەو كەسانەی كە ئیمانیان هێناوەو منداڵەكانیشیان شوێنیان كەوتوون بە ئیمانەوە بەڵام منداڵەكانیان كردەوەی چاكیان وەكو ئەوان نییە لە شوێنی تر لە پلەكانی خوارەوەی بەهەشتن خوای گەورە ئەفەرمووێ وەكو ڕێزێك بۆ دایك و باوكیان منداڵەكانیشیان پلەیان بەرز ئەكەینەوە وە ئەیانگەیەنین بە یەكتری [ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ] بەڵام لە كردەوەی دایك و باوكان هیچ كەم ناكەین كاتێك كە منداڵەكانیان پێ ئەگەیەنین [ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (٢١) ] وە هەموو كەسێكیش لە ڕۆژی قیامەت لە بارمتەی كردەوەكانی خۆیدایەو تاوانی كەس ناخرێتە سەر كەسی تر, ئەگەر كردەوەی چاكی هەبێ ڕزگاری ئەبێ ئەگەر نا بە هیلاك ئەچێ .