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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tuur Ayah 19
At-Tuur
19
52:19
كلوا واشربوا هنييا بما كنتم تعملون ١٩
كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩
كُلُواْ
ﱥ
وَٱشۡرَبُواْ
ﱦ
هَنِيٓـَٔۢا
ﱧ
بِمَا
ﱨ
كُنتُمۡ
ﱩ
تَعۡمَلُونَ
ﱪ
١٩
ﱫ
(Dan dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah kamu makanan dan minuman yang lazat serta baik kesudahannya, dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan".
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