Al-Sa'di Tafsir: At-Tuur Ayah 16

Сегодня огненная Преисподняя поглотит вас. Жгучее пламя будет обжигать ваши тела и пожирать ваши сердца. Вам не помогут ни терпение, ни утешения. Адские муки от этого ничуть не уменьшатся, ибо Геенна - это не то место, где проявленное терпение приносит облегчение и отдохновение. Вы заслужили эту кару своими скверными деяниями. После упоминания о наказании, которое постигнет неверующих, Всевышний обрадовал верующих уготованным для них вознаграждением, дабы в сердцах мусульман всегда жили и страх, и надежда: