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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tuur Ayah 15
At-Tuur
15
52:15
افسحر هاذا ام انتم لا تبصرون ١٥
أَفَسِحْرٌ هَـٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١٥
أَفَسِحۡرٌ
ﱁ
هَٰذَآ
ﱂ
أَمۡ
ﱃ
أَنتُمۡ
ﱄ
لَا
ﱅ
تُبۡصِرُونَ
ﱆ
١٥
ﱇ
"Maka adakah ini sihir juga (sebagaimana yang kamu katakan terhadap keterangan Rasul Kami dahulu?), atau kamu tidak nampak (kenyataannya sebagaimana kamu tidak nampak di dunia dahulu akan kebenaran Rasul Kami)?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.