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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Taubah Ayah 128
At-Taubah
128
9:128
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين رءوف رحيم ١٢٨
لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌۭ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌۭ رَّحِيمٌۭ ١٢٨
لَقَدۡ
ﲜ
جَآءَكُمۡ
ﲝ
رَسُولٞ
ﲞ
مِّنۡ
ﲟ
أَنفُسِكُمۡ
ﲠ
عَزِيزٌ
ﲡ
عَلَيۡهِ
ﲢ
مَا
ﲣ
عَنِتُّمۡ
ﲤ
حَرِيصٌ
ﲥ
عَلَيۡكُم
ﲦ
بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲧ
رَءُوفٞ
ﲨ
رَّحِيمٞ
ﲩ
١٢٨
ﲪ
Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri (iaitu Nabi Muhammad s.a.w), yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak (inginkan) kebaikan bagi kamu, (dan) ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman.
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