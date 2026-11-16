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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Taubah Ayah 125
At-Taubah
125
9:125
واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون ١٢٥
وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌۭ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كَـٰفِرُونَ ١٢٥
وَأَمَّا
ﱧ
ٱلَّذِينَ
ﱨ
فِي
ﱩ
قُلُوبِهِم
ﱪ
مَّرَضٞ
ﱫ
فَزَادَتۡهُمۡ
ﱬ
رِجۡسًا
ﱭ
إِلَىٰ
ﱮ
رِجۡسِهِمۡ
ﱯ
وَمَاتُواْ
ﱰ
وَهُمۡ
ﱱ
كَٰفِرُونَ
ﱲ
١٢٥
ﱳ
Adapun orang-orang yang ada penyakit (kufur) dalam hati mereka maka surah Al-Quran itu menambahkan kekotoran (kufur) kepada kekotoran (kufur) yang ada pada mereka; dan mereka mati, sedang mereka berkeadaan kafir.
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