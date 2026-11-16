Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Taubah Ayah 124
At-Taubah
124
9:124
واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هاذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون ١٢٤
وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌۭ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـٰذِهِۦٓ إِيمَـٰنًۭا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًۭا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٢٤
وَإِذَا
ﱓ
مَآ
ﱔ
أُنزِلَتۡ
ﱕ
سُورَةٞ
ﱖ
فَمِنۡهُم
ﱗ
مَّن
ﱘ
يَقُولُ
ﱙ
أَيُّكُمۡ
ﱚ
زَادَتۡهُ
ﱛ
هَٰذِهِۦٓ
ﱜ
إِيمَٰنٗاۚ
ﱝﱞ
فَأَمَّا
ﱟ
ٱلَّذِينَ
ﱠ
ءَامَنُواْ
ﱡ
فَزَادَتۡهُمۡ
ﱢ
إِيمَٰنٗا
ﱣ
وَهُمۡ
ﱤ
يَسۡتَبۡشِرُونَ
ﱥ
١٢٤
ﱦ
Dan apabila diturunkan sesuatu surah (dari Al-Quran) maka di antara mereka (yang munafik) ada yang bertanya (secara mengejek): "Siapakah di antara kamu yang imannya bertambah disebabkan oleh surah ini?" Adapun orang-orang yang beriman, maka surah itu menambahkan iman mereka, sedang mereka bergembira (dengan turunnya).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.