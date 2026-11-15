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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Taubah Ayah 116
At-Taubah
116
9:116
ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ١١٦
إِنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا نَصِيرٍۢ ١١٦
إِنَّ
ﲔ
ٱللَّهَ
ﲕ
لَهُۥ
ﲖ
مُلۡكُ
ﲗ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲘ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
ﲙﲚ
يُحۡيِۦ
ﲛ
وَيُمِيتُۚ
ﲜﲝ
وَمَا
ﲞ
لَكُم
ﲟ
مِّن
ﲠ
دُونِ
ﲡ
ٱللَّهِ
ﲢ
مِن
ﲣ
وَلِيّٖ
ﲤ
وَلَا
ﲥ
نَصِيرٖ
ﲦ
١١٦
ﲧ
Sesungguhnya Allah jualah yang menguasai segala alam langit dan bumi; Ia menghidupkan dan mematikan; dan tidaklah ada bagi kamu selain dari Allah sesiapa pun yang menjadi pelindung dan juga yang menjadi penolong.
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