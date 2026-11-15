Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Taubah Ayah 111
At-Taubah
111
9:111
۞ ان الله اشترى من المومنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذالك هو الفوز العظيم ١١١
۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّۭا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١١
۞ إِنَّ
ﲥ ﲦ
ٱللَّهَ
ﲧ
ٱشۡتَرَىٰ
ﲨ
مِنَ
ﲩ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲪ
أَنفُسَهُمۡ
ﲫ
وَأَمۡوَٰلَهُم
ﲬ
بِأَنَّ
ﲭ
لَهُمُ
ﲮ
ٱلۡجَنَّةَۚ
ﲯﲰ
يُقَٰتِلُونَ
ﲱ
فِي
ﲲ
سَبِيلِ
ﲳ
ٱللَّهِ
ﲴ
فَيَقۡتُلُونَ
ﲵ
وَيُقۡتَلُونَۖ
ﲶﲷ
وَعۡدًا
ﲸ
عَلَيۡهِ
ﲹ
حَقّٗا
ﲺ
فِي
ﲻ
ٱلتَّوۡرَىٰةِ
ﲼ
وَٱلۡإِنجِيلِ
ﲽ
وَٱلۡقُرۡءَانِۚ
ﲾﲿ
وَمَنۡ
ﳀ
أَوۡفَىٰ
ﳁ
بِعَهۡدِهِۦ
ﳂ
مِنَ
ﳃ
ٱللَّهِۚ
ﳄﳅ
فَٱسۡتَبۡشِرُواْ
ﳆ
بِبَيۡعِكُمُ
ﳇ
ٱلَّذِي
ﳈ
بَايَعۡتُم
ﳉ
بِهِۦۚ
ﳊﳋ
وَذَٰلِكَ
ﳌ
هُوَ
ﳍ
ٱلۡفَوۡزُ
ﳎ
ٱلۡعَظِيمُ
ﳏ
١١١
ﳐ
Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan (balasan) bahawa mereka akan beroleh Syurga, (disebabkan) mereka berjuang pada jalan Allah maka (di antara) mereka ada yang membunuh dan terbunuh. (Balasan Syurga yang demikian ialah) sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di dalam (Kitab-kitab) Taurat dan Injil serta Al-Quran; dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu, bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual-belinya itu, dan (ketahuilah bahawa) jual-beli (yang seperti itu) ialah kemenangan yang besar.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.