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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Taubah Ayah 109
At-Taubah
109
9:109
افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين ١٠٩
أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَـٰنَهُۥ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَـٰنَهُۥ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍۢ فَٱنْهَارَ بِهِۦ فِى نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٠٩
أَفَمَنۡ
ﱷ
أَسَّسَ
ﱸ
بُنۡيَٰنَهُۥ
ﱹ
عَلَىٰ
ﱺ
تَقۡوَىٰ
ﱻ
مِنَ
ﱼ
ٱللَّهِ
ﱽ
وَرِضۡوَٰنٍ
ﱾ
خَيۡرٌ
ﱿ
أَم
ﲀ
مَّنۡ
ﲁ
أَسَّسَ
ﲂ
بُنۡيَٰنَهُۥ
ﲃ
عَلَىٰ
ﲄ
شَفَا
ﲅ
جُرُفٍ
ﲆ
هَارٖ
ﲇ
فَٱنۡهَارَ
ﲈ
بِهِۦ
ﲉ
فِي
ﲊ
نَارِ
ﲋ
جَهَنَّمَۗ
ﲌﲍ
وَٱللَّهُ
ﲎ
لَا
ﲏ
يَهۡدِي
ﲐ
ٱلۡقَوۡمَ
ﲑ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲒ
١٠٩
ﲓ
Maka adakah orang yang membangunkan masjid yang didirikannya di atas dasar taqwa kepada Allah dan (untuk mencari) keredaan Allah itu lebih baik, ataukah orang yang membangunkan masjid yang didirikannya di tepi jurang yang (hampir) runtuh, lalu runtuhlah ia dengan yang membangunkannya ke dalam api neraka? Dan (ingatlah) Allah tidak akan memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.