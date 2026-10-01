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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Takwiir Ayah 29
At-Takwiir
29
81:29
وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين ٢٩
وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٢٩
وَمَا
ﳅ
تَشَآءُونَ
ﳆ
إِلَّآ
ﳇ
أَن
ﳈ
يَشَآءَ
ﳉ
ٱللَّهُ
ﳊ
رَبُّ
ﳋ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﳌ
٢٩
ﳍ
Dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu (mengenai sesuatupun), kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.