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Asy-Syu'araa'
96
26:96
قالوا وهم فيها يختصمون ٩٦
قَالُوا۟ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ٩٦
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"Mereka berkata, sambil bertengkar sesama sendiri dalam neraka:
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Rebar Kurdish Tafsir
{مشتومڕی نێوان سەركردەكانو شوێنكەوتوانیان لەناو ئاگری دۆزەخ} [
قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (٩٦)
] ئهوان ههموویان لهناو دۆزهخدا دهمهقاڵێ ئهكهن و ئهڵێن: