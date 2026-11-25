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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 77
Asy-Syu'araa'
77
26:77
فانهم عدو لي الا رب العالمين ٧٧
فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّۭ لِّىٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٧٧
فَإِنَّهُمۡ
ﲮ
عَدُوّٞ
ﲯ
لِّيٓ
ﲰ
إِلَّا
ﲱ
رَبَّ
ﲲ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲳ
٧٧
ﲴ
"(Aku bertanya demikian) kerana sesungguhnya berhala-berhala itu ialah musuhKu, (aku tidak menyembah) melainkan Allah Tuhan sekalian alam;
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.