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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 69
Asy-Syu'araa'
69
26:69
واتل عليهم نبا ابراهيم ٦٩
وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَٰهِيمَ ٦٩
وَٱتۡلُ
ﱿ
عَلَيۡهِمۡ
ﲀ
نَبَأَ
ﲁ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﲂ
٦٩
ﲃ
Dan bacakanlah pula kepada mereka perihal Nabi Ibrahim.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.