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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 62
Asy-Syu'araa'
62
26:62
قال كلا ان معي ربي سيهدين ٦٢
قَالَ كَلَّآ ۖ إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ ٦٢
قَالَ
ﱊ
كـَلَّآۖ
ﱋﱌ
إِنَّ
ﱍ
مَعِيَ
ﱎ
رَبِّي
ﱏ
سَيَهۡدِينِ
ﱐ
٦٢
ﱑ
Nabi Musa menjawab: "Tidak! Jangan fikir (akan berlaku yang demikian)! Sesungguhnya aku sentiasa disertai oleh Tuhanku (dengan pemuliharaan dan pertolonganNya), Ia akan menunjuk jalan kepadaku".
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.