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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 61
Asy-Syu'araa'
61
26:61
فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون ٦١
فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَـٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ٦١
فَلَمَّا
ﱁ
تَرَٰٓءَا
ﱂ
ٱلۡجَمۡعَانِ
ﱃ
قَالَ
ﱄ
أَصۡحَٰبُ
ﱅ
مُوسَىٰٓ
ﱆ
إِنَّا
ﱇ
لَمُدۡرَكُونَ
ﱈ
٦١
ﱉ
Setelah kedua-dua kumpulan itu nampak satu sama lain, berkatalah orang-orang Nabi Musa: "Sesungguhnya kita akan dapat ditawan".
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