حضرت موسیٰ کی ہجرت اور فرعن کی کان سے ان کا تعاقب یہاں سرگزشت کا کچھ حصہ محذوف ہے۔ ہم دوسرے محل میں، قرآن اور تورات دونوں کی روشنی میں، یہ واضح کرچکے ہیں کہ اس مقابلے میں شکست کھا جانے کے بعد حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان ایک عرصے تک کشمکش چلتی رہی۔ اس دوران میں مصر پر بہت سی آفتیں نازل ہوئیں جن سے ملک تباہی کے کنارے آ لگا ان مصائب سے تنگ آ کر فرعون کے درباریوں نے اس کو مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل جہاں جانا چاہتے ہیں ان کو وہاں جانے کی اجازت دے دی جائے ورنہ ملک تباہ ہوجائے گا بالاخر فرعون نے مجبور ہو کر اجازت تو دے دی لیکن جب حضرت موسیٰ اپنی پوری قوم کو ساتھ لے کر نکلے تو اس کی رائے بدل گئی، اس نے فوراً ہر جگہ اپنے آدمی بھیج دیئے کہ تمام علاقوں کے سردار اپنے تمام فوجیوں اور تمام سامان جنگ کے ساتھ مرکز میں پہنچیں تاکہ بنی اسرائیل کا تعاقب کیا جائے۔ آیت میں اسی صورت حال کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو بذریعہ وحی یہ ہدایت کردی کہ تم راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائو اور ساتھ ہی اس بات سے بھی آگاہ کردیا کہ اگرچہ فرعون نے تم کو جانے کی اجازت دے دی ہے لیکن اس کے باوجود تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ اس خطرے سے تمہیں ہوشیا رہنا چاہئے۔