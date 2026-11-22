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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 41
Asy-Syu'araa'
41
26:41
فلما جاء السحرة قالوا لفرعون اين لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين ٤١
فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا۟ لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَـٰلِبِينَ ٤١
فَلَمَّا
ﱉ
جَآءَ
ﱊ
ٱلسَّحَرَةُ
ﱋ
قَالُواْ
ﱌ
لِفِرۡعَوۡنَ
ﱍ
أَئِنَّ
ﱎ
لَنَا
ﱏ
لَأَجۡرًا
ﱐ
إِن
ﱑ
كُنَّا
ﱒ
نَحۡنُ
ﱓ
ٱلۡغَٰلِبِينَ
ﱔ
٤١
ﱕ
Maka ketika ahli-ahli sihir itu datang, berkatalah mereka kepada Firaun: "Benarkah kami akan beroleh upah, kiranya kamilah orang-orang yang menang?"
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