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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 24
Asy-Syu'araa'
24
26:24
قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين ٢٤
قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ٢٤
قَالَ
ﱣ
رَبُّ
ﱤ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱥ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﱦ
وَمَا
ﱧ
بَيۡنَهُمَآۖ
ﱨﱩ
إِن
ﱪ
كُنتُم
ﱫ
مُّوقِنِينَ
ﱬ
٢٤
ﱭ
Nabi Musa menjawab. "Dia lah yang memiliki dan mentadbirkan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, - kalaulah kamu mahu mendapat keyakinan dengan berdalil maka inilah jalannya".
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