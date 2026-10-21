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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 221
Asy-Syu'araa'
221
26:221
هل انبيكم على من تنزل الشياطين ٢٢١
هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَـٰطِينُ ٢٢١
هَلۡ
ﲕ
أُنَبِّئُكُمۡ
ﲖ
عَلَىٰ
ﲗ
مَن
ﲘ
تَنَزَّلُ
ﲙ
ٱلشَّيَٰطِينُ
ﲚ
٢٢١
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Mahukah, Aku khabarkan kepada kamu, kepada siapakah Syaitan-syaitan itu selalu turun?
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.