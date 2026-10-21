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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 216
Asy-Syu'araa'
216
26:216
فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون ٢١٦
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِىٓءٌۭ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٢١٦
فَإِنۡ
ﱺ
عَصَوۡكَ
ﱻ
فَقُلۡ
ﱼ
إِنِّي
ﱽ
بَرِيٓءٞ
ﱾ
مِّمَّا
ﱿ
تَعۡمَلُونَ
ﲀ
٢١٦
ﲁ
Kemudian jika mereka berlaku ingkar kepadamu, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu lakukan!"
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.