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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 214
Asy-Syu'araa'
214
26:214
وانذر عشيرتك الاقربين ٢١٤
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ٢١٤
وَأَنذِرۡ
ﱯ
عَشِيرَتَكَ
ﱰ
ٱلۡأَقۡرَبِينَ
ﱱ
٢١٤
ﱲ
Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.