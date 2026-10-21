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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 210
Asy-Syu'araa'
210
26:210
وما تنزلت به الشياطين ٢١٠
وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَـٰطِينُ ٢١٠
وَمَا
ﱕ
تَنَزَّلَتۡ
ﱖ
بِهِ
ﱗ
ٱلشَّيَٰطِينُ
ﱘ
٢١٠
ﱙ
Dan Al-Quran itu pula tidak sekali-kali dibawa turun oleh Syaitan-syaitan.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.