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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 21
Asy-Syu'araa'
21
26:21
ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين ٢١
فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّى حُكْمًۭا وَجَعَلَنِى مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٢١
فَفَرَرۡتُ
ﱈ
مِنكُمۡ
ﱉ
لَمَّا
ﱊ
خِفۡتُكُمۡ
ﱋ
فَوَهَبَ
ﱌ
لِي
ﱍ
رَبِّي
ﱎ
حُكۡمٗا
ﱏ
وَجَعَلَنِي
ﱐ
مِنَ
ﱑ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﱒ
٢١
ﱓ
"Lalu aku melarikan diri dari kamu, ketika aku merasa takut kepada kamu; kemudian Tuhanku mengurniakan daku ilmu pengetahuan ugama, dan menjadikan daku seorang RasulNya.
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