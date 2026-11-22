Мой поступок не был проявлением неблагодарности. Я совершил его, потому что был в числе заблудших невежд. Однако затем я раскаялся и попросил прощения у моего Господа, и Он простил меня. Когда же вы решили отомстить мне за смерть копта и убить меня, я сбежал от вас и поселился в Мадьяне. Там я провел долгие годы, и вот теперь я вернулся к вам. Господь мой даровал мне знание и сделал меня одним из посланников. Из этой беседы становится ясно, что Фараон обосновывал свое неверие, подобно невежде, который либо не понимал, либо не хотел понимать сути происходящего. Он решил, что Муса не мог быть посланником Аллаха, потому что ранее совершил убийство. Однако Муса объяснил ему, что не хотел убивать копта и что совершил это преступление, когда был невежественным и заблудшим человеком. Он также напомнил Фараону о том, что ни один человек не может быть лишен Божьей милости и что даже египетской знати не удастся лишить его пророческой миссии. Муса достойно ответил на все возражения Фараона, кроме напоминания о том, что Фараон растил его в своем доме с младенческих лет. Безусловно, Муса вырос под покровительством Фараона, но можно ли это считать милость Фараона по отношению к нему? Если как следует разобраться в этом вопросе, то окажется, что нет. Именно поэтому далее Муса сказал: