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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 208
Asy-Syu'araa'
208
26:208
وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون ٢٠٨
وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ٢٠٨
وَمَآ
ﱈ
أَهۡلَكۡنَا
ﱉ
مِن
ﱊ
قَرۡيَةٍ
ﱋ
إِلَّا
ﱌ
لَهَا
ﱍ
مُنذِرُونَ
ﱎ
٢٠٨
ﱏ
Dan tiadalah Kami membinasakan mana-mana negeri (yang telah dibinasakan itu), melainkan setelah diutus kepadanya lebih dahulu, Rasul-rasul pemberi amaran.
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.