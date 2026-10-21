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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 200
Asy-Syu'araa'
200
26:200
كذالك سلكناه في قلوب المجرمين ٢٠٠
كَذَٰلِكَ سَلَكْنَـٰهُ فِى قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ٢٠٠
كَذَٰلِكَ
ﲳ
سَلَكۡنَٰهُ
ﲴ
فِي
ﲵ
قُلُوبِ
ﲶ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﲷ
٢٠٠
ﲸ
Demikianlah Kami masukkan perasaan (kufur ingkar) itu ke dalam hati orang-orang yang melakukan dosa - tidak percayakan Al-Quran.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.