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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 199
Asy-Syu'araa'
199
26:199
فقراه عليهم ما كانوا به مومنين ١٩٩
فَقَرَأَهُۥ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ مُؤْمِنِينَ ١٩٩
فَقَرَأَهُۥ
ﲬ
عَلَيۡهِم
ﲭ
مَّا
ﲮ
كَانُواْ
ﲯ
بِهِۦ
ﲰ
مُؤۡمِنِينَ
ﲱ
١٩٩
ﲲ
Kemudian ia (dikurniakan Tuhan dapat) membacakannya kepada mereka, mereka tetap juga tidak mahu percayakan bacaan itu daripada Tuhan.
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.