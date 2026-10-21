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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 198
Asy-Syu'araa'
198
26:198
ولو نزلناه على بعض الاعجمين ١٩٨
وَلَوْ نَزَّلْنَـٰهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ١٩٨
وَلَوۡ
ﲦ
نَزَّلۡنَٰهُ
ﲧ
عَلَىٰ
ﲨ
بَعۡضِ
ﲩ
ٱلۡأَعۡجَمِينَ
ﲪ
١٩٨
ﲫ
Dan sekiranya Kami turunkan Al-Quran kepada setengah orang yang bukan Arab, yang tidak tahu membaca Arab,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.