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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 19
Asy-Syu'araa'
19
26:19
وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين ١٩
وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِى فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ١٩
وَفَعَلۡتَ
ﳕ
فَعۡلَتَكَ
ﳖ
ٱلَّتِي
ﳗ
فَعَلۡتَ
ﳘ
وَأَنتَ
ﳙ
مِنَ
ﳚ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﳛ
١٩
ﳜ
"Dan (bukankah) engkau telah melakukan satu perbuatan (jenayah) yang telah engkau lakukan dan (dengan itu) engkau dari orang-orang yang tidak mengenang budi?"
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